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На Дніпропетровщині відновила роботу атакована ворожими дронами ТЕС - Укренерго

На Дніпропетровщині відновила роботу атакована ворожими дронами ТЕС - Укренерго

Київ • УНН

 • 27434 перегляди

Енергосистема України працює стабільно, дефіциту не очікується, попри збільшення споживання через холодну погоду.

На Дніпропетровщині повернуто в роботу ТЕС, що зупинялась після ворожої дронової атаки 13 лютого, а на Львівщині відновлено енергопостачання після знеструмлень через атаку 15 лютого. Енергосистема в Україні працює стабільно, дефіцит не прогнозується, однак споживання збільшується через похолодання. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Споживання поступово збільшується через невелике похолодання (2,6 °C 15 лютого проти 0,3 °C 16 лютого)", - ідеться у повідомленні компанії у соцмережах.

Як зазначається, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

"На Дніпропетровщині відновила роботу теплоелектростанція, по якій росія завдала удару БпЛА в ніч на 13 лютого", - зазначили в Укренерго.

Ворог атакував прифронтову ТЕС, дефіциту електрики немає - Міненерго 16.02.24, 09:26 • 27918 переглядiв

І нагадали, що на сході ворог завдав артилерійського удару по території однієї з теплових електростанцій. "Пошкоджено обладнання, постраждалих немає", - вказали у НЕК.

На Львівщині, як повідомляється, відновлено енергопостачання всіх споживачів, що були знеструмлені через пошкодження обладнання обленерго під час ракетної атаки 15 лютого.

У Львові відновили електропостачання для всіх споживачів, які були знеструмлені через ракетну атаку рф16.02.24, 11:02 • 24905 переглядiв

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла, як вказано, залишаються 378 населених пунктів. На Дніпропетровщині через бойові дії на ранок знеструмлено 49 абонентів. Через артобстріли є нові пошкодження мереж в Донецькій та Харківській областях. З технічних причин в Сумській області знеструмлено 6 населених пунктів.

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії та Молдови. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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