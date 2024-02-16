В Днепропетровской области возобновила работу атакованная вражескими дронами ТЭС - Укрэнерго

В Днепропетровской области возвращена в работу ТЭС, которая останавливалась после вражеской дроновой атаки 13 февраля, а во Львовской области восстановлено энергоснабжение после обесточивания из-за атаки 15 февраля. Энергосистема в Украине работает стабильно, дефицит не прогнозируется, однако потребление увеличивается из-за похолодания. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Потребление постепенно увеличивается из-за небольшого похолодания (2,6 °C 15 февраля против 0,3 °C 16 февраля)", - говорится в сообщении компании в соцсетях.

Как отмечается, электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

"В Днепропетровской области возобновила работу теплоэлектростанция, по которой россия нанесла удар БпЛА в ночь на 13 февраля", - отметили в Укрэнерго.

Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

И напомнили, что на востоке враг нанес артиллерийский удар по территории одной из тепловых электростанций. "Повреждено оборудование, пострадавших нет", - указали в НЭК.

Во Львовской области, как сообщается, восстановлено энергоснабжение всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения оборудования облэнерго во время ракетной атаки 15 февраля.

Во Львове восстановили электроснабжение для всех потребителей, которые были обесточены из-за ракетной атаки рф

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света, как указано, остаются 378 населенных пунктов. В Днепропетровской области из-за боевых действий на утро обесточены 49 абонентов. Из-за артобстрелов есть новые повреждения сетей в Донецкой и Харьковской областях. По техническим причинам в Сумской области обесточены 6 населенных пунктов.

Экспорт сегодня осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы.