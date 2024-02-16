На Дніпропетровщині відновили теплопостачання після російської атаки на енергоінфраструктуру 13 лютого
Київ • УНН
У Дніпрі відновили теплопостачання мешканцям, які постраждали від атаки російського безпілотника 13 лютого, який завдав удару по енергетичній інфраструктурі регіону, повідомив голова Дніпровської обласної державної адміністрації.
У Дніпрі повернули теплопостачання мешканця, які постраждали від російської атаки на енергоінфраструктуру 13 лютого. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Придніпровськ – з теплом. Його довелося відновлювати після удару дронами, який росіяни вчинили в ніч проти вівторка. Тоді уразили енергетичну інфраструктуру. Найбільше постраждав саме цей житловий масив обласного центру
Лікарню у Дніпрі евакуюють, школи закривають після нічної атаки рф - мер13.02.24, 10:15 • 121605 переглядiв
За його словами, наразі поступово опалення повернули до будинків. Вже прогріваються класи у тамтешніх школах та лікарня
Очільник ОВА подякував за роботу керівництву держави міській владі, енергетика та комунальникам.
Всі оперативно включилися в роботу – це й дало результат
Нагадаємо
Вранці в "Укренерго" заявили, що на Дніпропетровщині повернуто в роботу ТЕС, що зупинялась після ворожої дронової атаки 13 лютого
Ворог атакував прифронтову ТЕС, дефіциту електрики немає - Міненерго 16.02.24, 09:26 • 27919 переглядiв