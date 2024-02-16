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На Дніпропетровщині відновили теплопостачання після російської атаки на енергоінфраструктуру 13 лютого

На Дніпропетровщині відновили теплопостачання після російської атаки на енергоінфраструктуру 13 лютого

Київ • УНН

 • 21598 перегляди

У Дніпрі відновили теплопостачання мешканцям, які постраждали від атаки російського безпілотника 13 лютого, який завдав удару по енергетичній інфраструктурі регіону, повідомив голова Дніпровської обласної державної адміністрації.

У Дніпрі повернули теплопостачання мешканця, які постраждали від російської атаки на енергоінфраструктуру 13 лютого. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Придніпровськ – з теплом. Його довелося відновлювати після удару дронами, який росіяни вчинили в ніч проти вівторка. Тоді уразили енергетичну інфраструктуру. Найбільше постраждав саме цей житловий масив обласного центру

- резюмував Лисак. 

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За його словами, наразі поступово опалення повернули до будинків. Вже прогріваються класи у тамтешніх школах та лікарня

Очільник ОВА подякував за роботу керівництву держави міській владі, енергетика та комунальникам. 

Всі оперативно включилися в роботу – це й дало результат

- підкреслив Лисак.

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