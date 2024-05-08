На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  136178 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  130684 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  134393 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  198605 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  108616 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119998 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120343 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120745 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229002 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212090 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

  •  4957 просмотра
Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

  •  8344 просмотра
В Харькове ночью сбили два "шахеда"

В Харькове ночью сбили два "шахеда"

  •  7951 просмотра
На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры

На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры

  •  8937 просмотра
россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина

россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина

  •  9727 просмотра
Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП

Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП

  •  9916 просмотра
россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

  •  18588 просмотра
Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  16226 просмотра
На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

  •  19139 просмотра
Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

  •  64574 просмотра

Популярные

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

  •  120317 просмотра
В Киеве работает ППО

В Киеве работает ППО

  •  120985 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы

В Запорожье раздаются взрывы

  •  121572 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО

На Киевщине работают силы ПВО

  •  118543 просмотра
Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

  •  106189 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  161339 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  198605 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  203896 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  313814 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  470478 просмотра

На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

Ночью силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты и 5 беспилотников "Шахид" в Днепропетровской области, а в результате российского обстрела Никопольского района был ранен один человек и повреждены здания.

Война •   •  4957 просмотра
На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, выпустив более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре в нескольких регионах.

Война •   •  8344 просмотра
Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Харькове ночью сбили два "шахеда"

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Харьковской области из артиллерии, минометов и беспилотников, нанеся ущерб жилым районам, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  7951 просмотра
В Харькове ночью сбили два "шахеда"

На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры

Российские войска атаковали важные объекты энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах Львовской области, вызвав пожары, но обошлось без жертв.

Война •   •  8937 просмотра
На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры

россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина

Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, в регионе оккупанты совершили 299 обстрелов, попав ракетами, БПЛА, РСЗО и артиллерией в 11 населенных пунктов, вызвав разрушение жилых домов.

Война •   •  9727 просмотра
россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина

Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП

В Киевской области обломки вражеских беспилотников и ракет упали в 4 районах, ранив двух человек и повредив линии электропередач, что привело к частичному отключению электроэнергии в одном селе.

Война •   •  9916 просмотра
Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП

россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине во время ночных обстрелов.

Война •   •  18588 просмотра
россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 477 430 человек личного состава и 7418 танков.

Война •   •  16226 просмотра
Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

В результате вражеского ракетного обстрела Александрийского района Кировоградской области ранен 8-летний ребенок и поврежден объект критической инфраструктуры.

Общество •   •  19139 просмотра
На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

Начались съемки второго сезона популярного сериала Netflix "Среда", где Дженна Ортега вернулась к главной роли, а Тим Бертон стал режиссером первого эпизода.

УНН Lite •   •  64574 просмотра
Стартовали съемки второго сезона "Венздей"