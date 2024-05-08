На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов" в ночь на 8 мая. С вечера вторника россияне обстреляли Никопольщину, в результате чего ранения получил один человек, есть повреждения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как рассказал Лысак, ночью враг атаковал область и ударными дронами типа "Shahed-131/136", и различными видами ракет. Силы противовоздушной обороны отработали результативно.

"Защитники неба сбили над областью 4 ракеты и 5 шахедов", - написал Лысак в Telegram.

Также глава ОВА рассказал, что с вечера вторника, 7 мая, враг бил по Никопольщине 5 раз. Обстреливал из артиллерии и бил дронами-камикадзе.

Попал по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.

В результате атак пострадал 42-летний мужчина. У него осколочное ранение. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из-за вражеских обстрелов, по словам Лысака, повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, два авто, гараж, газопровод и линия электропередач.