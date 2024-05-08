На Дніпропетровщині сили ППО вночі збили 4 ворожих ракети та 5 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі сили протиповітряної оборони збили 4 ракети та 5 безпілотників "Шахід" у Дніпропетровській області, а внаслідок російського обстрілу Нікопольського району було поранено одну людину та пошкоджено будівлі.
У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили 4 ворожих ракети та 5 "шахедів" у ніч на 8 травня. Від вечора вівторка росіяни обстріляли Нікопольщину, унаслідок чого поранення отримала одна людина, є пошкодження. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Як розповів Лисак, вночі ворог атакував область і ударними дронами типу "Shahed-131/136", і різними видами ракет. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно.
"Оборонці неба збили над областю 4 ракети та 5 шахедів", - написав Лисак у Telegram.
Також очільник ОВА розповів, що від вечора вівторка, 7 травня, ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе.
Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Внаслідок атак постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Через ворожі обстріли, за словами Лисака, пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, два авто, гараж, газогін та лінія електропередач.