На Днепропетровщине сбили четыре вражеских дрона - глава ДОР
Киев • УНН
Четыре беспилотника типа "Шахед", которые были заупщены на Украину россиянами, были сбиты военными ПвК "Восток" в небе Днепропетровщины,
Четыре ударных самолета типа "шахед" сбили защитники из ПвК "Восток" в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщил глава Днепропетровского областной рады Николай Лукашук, передает УНН.
Четыре вражеских шахеды сбили над областью сегодня наши военные Воздушных Сил! .... Спасибо защитникам и защитницам из ПвК "Восток"!
Детали
В частности, Лукашук сообщил что беспилотники уничтожили непосредственно в Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.
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Ранее сообщалось, что в течение дня российские захватчики атаковали жителей Никопольщины, что на Днепропетровщине ударными дронами и артиллерийскими снарядами. В частности, враг ударил по трем общинам в регионе. Из-за чего ранения получили трое гражданских.
На Днепропетровщине сбили четыре вражеских дрона - глава ДОР
Четыре беспилотника типа "Шахед", которые были заупщены на Украину россиянами, были сбиты военными ПвК "Восток" в небе Днепропетровщины,.
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