В Днепропетровской области родилась первая в этом году тройня. На свет появились две девочки и мальчик, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Враг целится по гражданским. По родильным и детским больницам. Но ему не остановить жизнь. Она продолжается - вопреки всему.

На Днепропетровщине родилась первая в этом году тройня. 30-летняя Валерия дала жизнь сразу двум девочкам и мальчику", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, кроме новорожденных, у нее еще трое детей. Роженица признается, до сих пор не верится - теперь она мама шестерых. Однако ее муж Максим уверен, что они справятся.

Как добавил Лысак, в этом году в Днепропетровской области на свет появились почти 7,3 тыс мальчиков и девочек.

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