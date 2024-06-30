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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине оккупанты несколько раз обстреляли область, вызвав пожар и повреждения домов

На Днепропетровщине оккупанты несколько раз обстреляли область, вызвав пожар и повреждения домов

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 04:53  •  1478 просмотра

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В Днепропетровской области оккупанты несколько раз открывали огонь, вызвав пожар и повредив частный дом и хозяйственную постройку, жертв среди гражданского населения нет.

На Днепропетровщине в пределах суток оккупанты несколько раз обстреляли область, вызвав пожар и повреждение частного дома и хозяйственной постройки. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вчера вечером захватчики нанесли атаки дроном-камикадзе по Мировской общине Днепропетровской области.

Кроме того, оккупанты обстреляли и сбросили на Никополь боеприпас с БпЛА.

В результате чего были повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

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Однако утром враг снова атаковал по району, дроном-камикадзе попав по Покровской громаде, а артиллерией - по Марганецкой. Известно, что там вспыхнул пожар.

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

ПВО работает по вражеским БпЛА на Днепропетровщине28 июня 2024, 01:38 • 26460 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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