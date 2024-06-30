На Днепропетровщине оккупанты несколько раз обстреляли область, вызвав пожар и повреждения домов

На Днепропетровщине в пределах суток оккупанты несколько раз обстреляли область, вызвав пожар и повреждение частного дома и хозяйственной постройки. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вчера вечером захватчики нанесли атаки дроном-камикадзе по Мировской общине Днепропетровской области.

Кроме того, оккупанты обстреляли и сбросили на Никополь боеприпас с БпЛА.

В результате чего были повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Однако утром враг снова атаковал по району, дроном-камикадзе попав по Покровской громаде, а артиллерией - по Марганецкой. Известно, что там вспыхнул пожар.

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

ПВО работает по вражеским БпЛА на Днепропетровщине