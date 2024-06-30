На Дніпропетровщині окупанти кілька разів обстріляли область, спричинивши пожежу та пошкодження будинків
Київ • УНН
У Дніпропетровській області окупанти кілька разів відкривали вогонь, спричинивши пожежу та пошкодивши приватний будинок і господарську будівлю, жертв серед цивільного населення немає.
На Дніпропетровщині в межах доби окупанти кілька разів обстріляли область, спричинивши пожежу та пошкодження приватного будинку і господарської споруда. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, вчора ввечері загарбники завдали атаки дроном-камікадзе по Мирівській громаді Дніпропетровської області.
Крім того, окупанти обстріляли та скинули на Нікополь боєприпас з БпЛА.
Унаслідок чого були пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
Проте вранці ворог знову заатакував по району, дроном-камікадзе поціливши по Покровській громаді, а артилерією – по Марганецькій. Відомо, що там спалахнула пожежа.
На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.
ППО працює по ворожих БпЛА на Дніпропетровщині28.06.24, 04:38 • 26851 перегляд