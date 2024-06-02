На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  140974 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  136528 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  140724 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  139516 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141467 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132521 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  246366 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112871 просмотра

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30 мая 2024, 06:38  •  230016 просмотра

На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

В Днепропетровской области российский агрессор обстрелял два населенных пункта с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и гараж, в то время как украинские средства ПВО сбили крылатую ракету и два беспилотника-шахида.

Общество •   •  5846 просмотра
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.

Война •   •  7161 просмотра
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.

Война •   •  7269 просмотра
Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

Китай отменил льготные тарифы на 134 вида тайваньского импорта в качестве наказания за позицию Тайваня, выступающего за независимость, что усилило экономическое давление на остров.

Экономика •   •  14402 просмотра
Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде. Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению.

УНН Lite •   •  10893 просмотра
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами НАСА на борту был остановлен менее чем за четыре минуты до старта из-за системной неполадки.

Технологии •   •  13234 просмотра
NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.

политика •   •  15641 просмотра
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.

Общество •   •  16493 просмотра
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.

Война •   •  21149 просмотра
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Корсунь-Шевченковском, Черкасская область, присоединился к Православной церкви Украины после того, как прихожане наконец смогли войти в свой храм 31 мая 2024 года.

политика •   •  19541 просмотра
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ