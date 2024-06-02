На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

Вечером 1 июня агрессор продолжал бить по Никопольщине. Дронами-камикадзе попал по Мировской общине. По Марганецкой-артиллерией. повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и гараж. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

детали

Также отмечается, что вечером наши защитники сбили 1 крылатую ракету в Криворожском районе, а около полуночи – 2 шахеды на Никопольщине.

Терроризируют местных оккупанты и с самого утра. Под удар вновь попала Марганецкая община. А еще-Никополь. Последствия атак уточняются.

Люди не пострадали.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, сообщений о жертвах нет