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На Дніпропетровщині агресор обстріляв дві громади х дронів та з артилерії

На Дніпропетровщині агресор обстріляв дві громади х дронів та з артилерії

Київ • УНН

 • 30210 перегляди

У Дніпропетровській області російський агресор обстріляв два населених пункти за допомогою безпілотників-камікадзе і артилерії, пошкодивши житлові будинки, господарські будівлі та гараж, в той час як українські засоби ППО збили крилату ракету і два безпілотники-шахіда.

Ввечері 1 червня агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією.  Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Також зазначається, що ввечері наші оборонці збили 1 крилату ракету в Криворізькому районі, а близко опівночі – 2 шахеди на Нікопольщині.

Тероризуюють місцевих окупанти і з самого ранку. Під удар знов потрапила Марганецька громада. А ще – Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повідомлень щодо жертв немає31.05.24, 07:40 • 28032 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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