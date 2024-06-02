На Дніпропетровщині агресор обстріляв дві громади х дронів та з артилерії
Київ • УНН
У Дніпропетровській області російський агресор обстріляв два населених пункти за допомогою безпілотників-камікадзе і артилерії, пошкодивши житлові будинки, господарські будівлі та гараж, в той час як українські засоби ППО збили крилату ракету і два безпілотники-шахіда.
Ввечері 1 червня агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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Також зазначається, що ввечері наші оборонці збили 1 крилату ракету в Криворізькому районі, а близко опівночі – 2 шахеди на Нікопольщині.
Тероризуюють місцевих окупанти і з самого ранку. Під удар знов потрапила Марганецька громада. А ще – Нікополь. Наслідки атак уточнюються.
Люди не постраждали.
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повідомлень щодо жертв немає31.05.24, 07:40 • 28032 перегляди