На дне Балтийского моря нашли пароход, который затонул в конце Второй мировой войны
Киев • УНН
На дне Балтийского моря найден пароход Express I, затонувший в 1945 году во время эвакуации. Судно перевозило 300 человек и разломилось из-за шторма и перегрузки на глубине 20 метров.
Немецкие водолазы нашли на дне Балтийского моря пароход, который затонул в конце Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на Bild.
В мае 1945 года немецкий колесный пароход Express I, который использовался для эвакуации солдат и беженцев, затонул у побережья Дании. Только теперь водолазы из Германии идентифицировали его обломки на дне Балтийского моря.
Обнаруженные на месте части оружия вермахта и архивные исследования позволили установить, что это судно было построено в 1911 году для речных перевозок.
Пароход, следовавший из Данцига в Любек, затонул в шторм, когда его переполненная команда из 300 человек пыталась спастись от наступления советских войск. Вследствие плохой погоды и перегрузки корпус судна не выдержал и разломился, а пароход ушел на глубину около 20 метров.
Некоторые выжившие могли быть спасены другим судном из этой же серии - «Express III», которое сумело добраться до датского берега. Однако судьба большей части экипажа остается неизвестной.
Историк и специалист по кораблекрушению Хольгер Бус, который исследовал этот случай, заявил: «Шанс, что солдаты смогли доплыть до берега, крайне мал».