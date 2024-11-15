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На дне Балтийского моря нашли пароход, который затонул в конце Второй мировой войны

На дне Балтийского моря нашли пароход, который затонул в конце Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 4061 просмотра

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На дне Балтийского моря найден пароход Express I, затонувший в 1945 году во время эвакуации. Судно перевозило 300 человек и разломилось из-за шторма и перегрузки на глубине 20 метров.

Немецкие водолазы нашли на дне Балтийского моря пароход, который затонул в конце Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на Bild.

В мае 1945 года немецкий колесный пароход Express I, который использовался для эвакуации солдат и беженцев, затонул у побережья Дании. Только теперь водолазы из Германии идентифицировали его обломки на дне Балтийского моря.

Обнаруженные на месте части оружия вермахта и архивные исследования позволили установить, что это судно было построено в 1911 году для речных перевозок.

Пароход, следовавший из Данцига в Любек, затонул в шторм, когда его переполненная команда из 300 человек пыталась спастись от наступления советских войск. Вследствие плохой погоды и перегрузки корпус судна не выдержал и разломился, а пароход ушел на глубину около 20 метров.

Некоторые выжившие могли быть спасены другим судном из этой же серии - «Express III», которое сумело добраться до датского берега. Однако судьба большей части экипажа остается неизвестной.

Историк и специалист по кораблекрушению Хольгер Бус, который исследовал этот случай, заявил: «Шанс, что солдаты смогли доплыть до берега, крайне мал».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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