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На депозитный счет АРМА зачислены 185 млн грн, арестованные НАБУ

На депозитный счет АРМА зачислены 185 млн грн, арестованные НАБУ

Киев  •  УНН

 • 9771 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На депозитный счет Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) зачислены 185 млн грн, арестованные НАБУ. Об этом сообщила пресс-служба АРМА, передает УНН.

В соответствии с постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передано 185 млн грн, арестованных в уголовном производстве, досудебное расследование в котором проводится детективами НАБУ. Решение было принято на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, передано в управление Национальному агентству.

Денежные активы находились на счете клиента ПАО АБ "Пивденный" и по требованию Национального агентства были перечислены на депозитный счет Агентства. Стоит отметить, что требование Агентства была выполнена банком профессионально, вовремя и в полном объеме. На эти средства будут начисляться проценты согласно договору, ориентировочная сумма которых составит более 1,5 млн грн ежемесячно.

Как ранее сообщал УНН, в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передано 185 млн гривен, арестованных по делу завода "Краян".

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