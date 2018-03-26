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На депозитний рахунок АРМА зараховано 185 млн грн, арештованих НАБУ

На депозитний рахунок АРМА зараховано 185 млн грн, арештованих НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На депозитний рахунок Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) зараховано 185 млн грн, арештованих НАБУ. Про це повідомила прес-служба АРМА, передає УНН.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передано 185 млн грн, арештованих у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому проводиться детективами НАБУ. Ухвалу було прийнято на підставі клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Це перший випадок, коли майно, арештоване за клопотанням НАБУ та САП, передано в управління Національному агентству.

Грошові активи знаходились на рахунку клієнта ПАТ АБ "Південний" та на вимогу Національного агентства були перераховані на депозитний рахунок Агентства. Варто зазначити, що вимога Агентства була виконана банком професійно, вчасно і в повному обсязі. На ці кошти будуть нараховуватись відсотки відповідно до договору, орієнтовна сума яких становитиме понад 1,5 млн грн щомісяця.

Як раніше повідомляв УНН, в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано 185 млн гривень, арештованих у справі заводу "Краян".

Українські Національні Новини

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