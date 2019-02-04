На День святого Валентина особого туристического "бума" среди украинцев не наблюдается
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На День святого Валентина особого туристического "бума" среди украинцев не наблюдается. Об этом заявил журналисту УНН президент Украинской Ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
"Особого повышения туризма среди украинцев на 14 февраля не наблюдается. В приоритете по-прежнему остаются экзотические направления. Почти 70% людей выбирают Египет, далее следуют Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканка - это самые популярные направления зимой", - рассказал Рудич .
Напомним, в 2018 году в Украине в День Святого Валентина, 14 февраля, поженились 2393 пары, в том числе, 349 пар воспользовались услугой Минюста "Брак за сутки". Рекордсменом по количеству браков стала столица - в Киеве поженились 216 пар. Дальше - Днепропетровская область, где поженились 197 пар, и Львовская область где брак приняли 152 пары. Меньше пар поженились в Луганской области - всего 24.