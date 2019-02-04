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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74656 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100592 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135178 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133775 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131369 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125876 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163179 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141492 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145325 просмотра

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На День святого Валентина особого туристического "бума" среди украинцев не наблюдается

На День святого Валентина особого туристического "бума" среди украинцев не наблюдается

Киев  •  УНН

 • 13437 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На День святого Валентина особого туристического "бума" среди украинцев не наблюдается. Об этом заявил журналисту УНН президент Украинской Ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"Особого повышения туризма среди украинцев на 14 февраля не наблюдается. В приоритете по-прежнему остаются экзотические направления. Почти 70% людей выбирают Египет, далее следуют Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканка - это самые популярные направления зимой", - рассказал Рудич .

Напомним, в 2018 году в Украине в День Святого Валентина, 14 февраля, поженились 2393 пары, в том числе, 349 пар воспользовались услугой Минюста "Брак за сутки". Рекордсменом по количеству браков стала столица - в Киеве поженились 216 пар. Дальше - Днепропетровская область, где поженились 197 пар, и Львовская область где брак приняли 152 пары. Меньше пар поженились в Луганской области - всего 24.

Украинские Национальные Новости

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