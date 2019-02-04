На День святого Валентина особого туристического "бума" среди украинцев не наблюдается

"Особого повышения туризма среди украинцев на 14 февраля не наблюдается. В приоритете по-прежнему остаются экзотические направления. Почти 70% людей выбирают Египет, далее следуют Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканка - это самые популярные направления зимой", - рассказал Рудич .



Напомним, в 2018 году в Украине в День Святого Валентина, 14 февраля, поженились 2393 пары, в том числе, 349 пар воспользовались услугой Минюста "Брак за сутки". Рекордсменом по количеству браков стала столица - в Киеве поженились 216 пар. Дальше - Днепропетровская область, где поженились 197 пар, и Львовская область где брак приняли 152 пары. Меньше пар поженились в Луганской области - всего 24.