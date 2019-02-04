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На День святого Валентина особливого туристичного "буму" серед українців не спостерігається

На День святого Валентина особливого туристичного "буму" серед українців не спостерігається

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На День святого Валентина особливого туристичного "буму" серед українців не спостерігається. Про це заявив журналісту УНН президент Української Асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

"Особливого підвищення туризму серед українців на 14 лютого не спостерігається. В пріоритеті, як і раніше залишаються екзотичні напрямки. Майже 70% людей обирають Єгипет, далі йдуть Емірати, Таїланд, Шрі-Ланка, Домініканка – це найпопулярніші напрямки взимку",- розповів Рудич.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні у День Святого Валентина, 14 лютого, одружилися 2393 пари, в тому числі, 349 пар скористалися послугою Мін’юсту “Шлюб за добу”. Рекордсменом за кількістю шлюбів стала столиця — у Києві одружилося 216 пар. Далі — Дніпропетровська область, де одружилося 197 пар, та Львівська область де шлюб взяли 152 пари. Найменше пар одружилося в Луганській області — всього 24.

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