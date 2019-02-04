На День святого Валентина особливого туристичного "буму" серед українців не спостерігається

"Особливого підвищення туризму серед українців на 14 лютого не спостерігається. В пріоритеті, як і раніше залишаються екзотичні напрямки. Майже 70% людей обирають Єгипет, далі йдуть Емірати, Таїланд, Шрі-Ланка, Домініканка – це найпопулярніші напрямки взимку",- розповів Рудич.



Нагадаємо, у 2018 році в Україні у День Святого Валентина, 14 лютого, одружилися 2393 пари, в тому числі, 349 пар скористалися послугою Мін’юсту “Шлюб за добу”. Рекордсменом за кількістю шлюбів стала столиця — у Києві одружилося 216 пар. Далі — Дніпропетровська область, де одружилося 197 пар, та Львівська область де шлюб взяли 152 пари. Найменше пар одружилося в Луганській області — всього 24.