У день Валентина в Україні одружилося майже 2,4 тис. пар

КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні у День Святого Валентина, 14 лютого, одружилися 2393 пари, в тому числі, 349 пар скористалися послугою Мін’юсту “Шлюб за добу”. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін’юсту.