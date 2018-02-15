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У день Валентина в Україні одружилося майже 2,4 тис. пар

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні у День Святого Валентина, 14 лютого, одружилися 2393 пари, в тому числі, 349 пар скористалися послугою Мін’юсту “Шлюб за добу”. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін’юсту.

“Вчора, 14 лютого, в Україні стало на 2393 подружжя більше. Рекордсменом за кількістю шлюбів стала столиця — у Києві одружилося 216 пар. Далі — Дніпропетровська область, де одружилося 197 пар, та Львівська область де шлюб взяли 152 пари. Найменше пар одружилося в Луганській області — всього 24”, — зазначила Сукманова.

За її словами, це свято є доволі популярним днем для проведення весілля.

“Так, одна пара з Києва, щоб одружитися, у день Святого Валентина, подала документи ще 21 червня 2017 року”, — сказала заступник міністра юстиції.

Вона нагадала, що для більшої зручності для молодят Мін’юст на вчорашнє свято запровадив акцію “Кохання поза часом”: 58 відділів ДРАЦСу по всій Україні працювали з 8 ранку і до півночі.

“Перший шлюб 14 лютого було зареєстровано о 8:13 ранку в Запорізькій області, а останній — о 23:55 на Черкащині”, — повідомила Сукманова.

Нагадаємо, 13 лютого у Мін’юсті повідомляли, що у день святого Валентина планують взяти шлюб 1830 пар.

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