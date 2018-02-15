В день Валентина в Украине поженились почти 2,4 тыс. пар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине в День Святого Валентина, 14 февраля, поженились 2393 пары, в том числе, 349 пар воспользовались услугой Минюста "Брак за сутки". Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Вчера, 14 февраля, в Украине стало на 2393 супружеские пары больше. Рекордсменом по количеству браков стала столица - в Киеве поженились 216 пар. Дальше - Днепропетровская область, где поженились 197 пар, и Львовская область где браком сочетались 152 пары. Меньше всего пар поженились в Луганской области - всего 24", - отметила Сукманова.
По ее словам, этот праздник является довольно популярным днем для проведения свадьбы.
"Да, одна пара из Киева, чтобы жениться, в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017", - сказала заместитель министра юстиции.
Она напомнила, что для большего удобства для молодоженов Минюст на вчерашнем празднике ввел акцию "Любовь вне времени": 58 отделов ДРАГСа по всей Украине работали с 8 утра и до полуночи.
"Первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:13 утра в Запорожской области, а последний - в 23:55 в Черкасской", - сообщила Сукманова.
Напомним, 13 февраля в Минюсте сообщали, что в день святого Валентина планируют пожениться 1830 пар.