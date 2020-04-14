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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 15154 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 27912 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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На Дарнице горела трансформаторная подстанция "Харьковская"

На Дарнице горела трансформаторная подстанция "Харьковская"

Киев  •  УНН

 • 20236 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве ликвидировали пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"14 апреля в Дарницком районе города Киева по ул. Ревуцкого, 40 произошло возгорание в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" (мощность 10 кВ). К тушению привлечены 12 чел. личного состава и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 11:54 пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" в Дарницком районе локализован на площади 15 м кв. В 12:03 пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве горела нелегальная свалка.

Как сообщалось ранее в УНН, на Дарнице за минувшие сутки зарегистрировали больше всего случаев инфицирования коронавирусом среди всех районов Киева.

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