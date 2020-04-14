На Дарнице горела трансформаторная подстанция "Харьковская"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве ликвидировали пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"14 апреля в Дарницком районе города Киева по ул. Ревуцкого, 40 произошло возгорание в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" (мощность 10 кВ). К тушению привлечены 12 чел. личного состава и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 11:54 пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" в Дарницком районе локализован на площади 15 м кв. В 12:03 пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Киеве горела нелегальная свалка.
Как сообщалось ранее в УНН, на Дарнице за минувшие сутки зарегистрировали больше всего случаев инфицирования коронавирусом среди всех районов Киева.