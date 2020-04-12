У Києві горіло нелегальне сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У суботу по вул. Пухівська, 1, Деснянського району у Києві на несанкціоновому сміттєзвалищі виникло загоряння сухої трави та сміття на площі близько 3 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 16:45 загоряння сухої трави та сміття по вул. Пухівська, 1 Деснянського району на несанкціоновому сміттєзвалищі локалізовано на площі 3,5 га, та о 18:15 ліквідовано.
До гасіння залучено 24 людей та 5 од. тех., з них від ДСНС 22 людей о/с та 4 од. техніки.
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