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У Києві горіло нелегальне сміттєзвалище

У Києві горіло нелегальне сміттєзвалище

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У суботу по вул. Пухівська, 1, Деснянського району у Києві на несанкціоновому сміттєзвалищі виникло загоряння сухої трави та сміття на площі близько 3 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

О 16:45 загоряння сухої трави та сміття по вул. Пухівська, 1 Деснянського району на несанкціоновому сміттєзвалищі локалізовано на площі 3,5 га, та о 18:15 ліквідовано.

До гасіння залучено 24 людей та 5 од. тех., з них від ДСНС 22 людей о/с та 4 од. техніки.

Нагадаємо, у Броварах сталася велика пожежа.

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