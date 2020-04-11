У Броварах сталася велика пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Броварах під Києвом пізно ввечері в суботу горить поле з сухою травою. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію очевидців в Facebook.
Зокрема, Андрій Павловський в Facebook повідомив, що горить велике поле трави. Інші користувачі додають, що воно знаходиться за старим кладовищем біля складів на території радіостанції.
ДСНС і поліція офіційно подробиць пожежі поки не надавали.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.