У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 7:00 10 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Ситуація контрольована, спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.
До гасіння пожеж залучено 379 людей та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 людей особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні через пожежі перекрито два КПП, евакуйовано селище.