В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 10 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Ситуация контролируется, наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.
К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которому 9 апреля человеком осуществлен 67 сбросов - 154 т воды).
Напомним, в Чернобыльской зоне из-за пожара перекрыто два КПП, эвакуированы поселок.