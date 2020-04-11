В Броварах произошел крупный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Броварах под Киевом поздно вечером в субботу горит поле с сухой травой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию очевидцев в Facebook.
В частности, Андрей Павловский в Facebook сообщил, что горит большое поле травы. Другие пользователи добавляют, что оно находится за старым кладбищем возле складов на территории радиостанции.
ГСЧС и полиция официально подробностей пожара пока не предоставляли.
Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары.