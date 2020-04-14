Мапа поширення COVID-19 у Києві: за добу найбільше випадків зафіксували на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 14 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 551 випадок захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу найбільше випадків виявили у Дарницькому районі міста - 18. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +7;
▪️ Шевченкiвський +4;
▪️ Солом’янський +2;
▪️ Дніпровський +4;
▪️ Святошинський +2;
▪️ Деснянський +9;
▪️ Подільський +2;
▪️ Голосіївський +3;
▪️ Оболонський +5;
▪️ Дарницький +18", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (164), Дарницький (77), Шевченківський (60) та Солом’янський (58).
Найменше випадків - Святошинський (21), Подільський (28) та Оболонський (30) райони.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще два випадки COVID-19.