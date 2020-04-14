Карта распространения COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего случаев зафиксировали на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 14 апреля, всего в столице зафиксировано уже 551 случай заболевания на COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе города - 18. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +7;
▪️ Шевченковский +4;
▪️ Соломенский +2;
▪️ Днепровский +4;
▪️ Святошинский +2;
▪️ Деснянский +9;
▪️ Подольский 2;
▪️ Голосеевский +3;
▪️ Оболонский +5;
▪️ Дарницкий +18", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (164), Дарницкий (77), Шевченковский (60) и Соломенский (58).
Меньше случаев - Святошинский (21), Подольский (28) и Оболонский (30) районы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще два случая COVID-19.