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У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще два випадки COVID-19 - Кличко

У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще два випадки COVID-19 - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Серед нових випадків коронавірусу, які вчора були зареєстровані у Києві, два зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Наразі там посилили карантинні заходи та встановили патруль. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 2 - у Києво-Печеррській лаврі. А також летальний випадок, про який я казав – це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований. Чоловіку було 42 роки", - сказав Кличко.

За його словами, вчора на території Києво-Печерської лаври посилили карантинні заходи, на території Лаври виставили 4 пости з правоохоронцями. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом.

"Вчора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври та 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - додав Кличко.

Нагадаємо, у Почаївській лаврі заявили, що інформація про смерть монаха від COVID-19 не відповідає дійсності.

Українські Національні Новини

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