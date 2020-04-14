У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще два випадки COVID-19 - Кличко

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Серед нових випадків коронавірусу, які вчора були зареєстровані у Києві, два зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Наразі там посилили карантинні заходи та встановили патруль. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.