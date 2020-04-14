В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще два случая COVID-19 - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Среди новых случаев коронавируса, которые вчера были зарегистрированы в Киеве, два зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Сейчас там усилили карантинные мероприятия и установили патруль. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 2 - в Киево-Печеррський лавре. А также летальный случай, о котором я уже говорил - это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован. Мужчине было 42 года", - сказал Кличко.
По его словам, вчера на территории Киево-Печерской лавры усилили карантинные мероприятия, на территории Лавры выставили 4 поста с правоохранителями. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению.
"Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации", - добавил Кличко.
Напомним, в Почаевской лавре заявили, что информация о смерти монаха от COVID-19 не соответствует действительности.