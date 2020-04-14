В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще два случая COVID-19 - Кличко

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Среди новых случаев коронавируса, которые вчера были зарегистрированы в Киеве, два зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Сейчас там усилили карантинные мероприятия и установили патруль. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.