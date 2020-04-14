У Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монаха через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Почаївській лаврі заявили, що інформація про смерть монаха від COVID-19 не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
"Ряд ЗМІ із посиланням на "джерела у Київській адміністрації", які розповсюдили інформацію про те, що 13 квітня 2020 року "від коронавірусу помер монах із Почаївської лаври, який був госпіталізований із підозрою на COVID-19 у Києві". У Свято-Успенській Почаївській Лаврі спростували дану інформацію", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що дане повідомлення не відповідає дійсності: "ніяких летальних випадків у монахів Почаївської Лаври не було".
Як раніше повідомлялося в УНН, від коронавірусу помер 40-річний монах з Почаївської Лаври.