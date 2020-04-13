Від коронавірусу помер 40-річний монах з Почаївської Лаври - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Володимир В'ятрович, передає УНН.
В'ятрович нагадав, що в Києво-Печерській Лаврі вже понад 90 хворих, за добу це число виросло втричі. Вже двоє монахів – 73 і 47 років - померли.
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"Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври. І це – лише верхівка айсбергу", - написав нардеп.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 квітня, у Києво-Печерській лаврі зареєстрували 63 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, загальна кількість таких випадків перевищує 90.