От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович, передает УНН.
Вятрович напомнил, что в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных в сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов - 73 и 47 лет - умерли.
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"Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это - только верхушка айсберга", - написал нардеп.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 апреля, в Киево-Печерской лавре зарегистрировали 63 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, общее количество таких случаев превышает 90.