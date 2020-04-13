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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52236 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75176 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74494 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101085 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81687 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130782 просмотра

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От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры - нардеп

От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры - нардеп

Киев  •  УНН

 • 21104 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович, передает УНН.

Вятрович напомнил, что в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных в сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов - 73 и 47 лет - умерли.

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"Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это - только верхушка айсберга", - написал нардеп.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 апреля, в Киево-Печерской лавре зарегистрировали 63 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, общее количество таких случаев превышает 90.

Украинские Национальные Новости

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