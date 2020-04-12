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Після спалаху коронавірусу в Києво-Печерській лаврі помер архімандрит

Після спалаху коронавірусу в Києво-Печерській лаврі помер архімандрит

Київ • УНН

 • 44055 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі після спалаху COVID-19 помер архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович). Про це повідомляється на офіційному сайті лаври, передає УНН.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 квітня, на 74-му році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа насельник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович). Всі знали отця Нектарія як лаврського старця, молитовника, який відвідував усі богослужіння, чуйного духівника, до якого можна було звернутися за допомогою в будь-який момент", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що архімандрит Нектарій прийшов послушником до обителі в 1988 році, коли в лаврі відновилося чернече життя після її закриття в період безбожного радянського правління.

Він ніс різні послухи, в тому числі завідував читанням невсипущого Псалтиря.

Нагадаємо, у Києві протягом 8 квітня було виявлено 41 випадок захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. З них 26 – у осіб, які перебували у Києво-Печерській лаврі.

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