После вспышки коронавируса в Киево-Печерской лавре умер архимандрит
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре после вспышки COVID-19 умер архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич). Об этом сообщается на официальном сайте лавры, передает УНН.
"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич). Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в лавре возобновилась монашеская жизнь после ее закрытия в период безбожного советского правления.
Он нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпного Псалтыря.
Напомним, в Киеве в течение 8 апреля было обнаружено 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Из них 26 - у людей, находившихся в Киево-Печерской лавре.