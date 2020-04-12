После вспышки коронавируса в Киево-Печерской лавре умер архимандрит

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30208 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55318 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56873 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 79755 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74065 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101106 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105348 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130209 просмотра

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После вспышки коронавируса в Киево-Печерской лавре умер архимандрит

После вспышки коронавируса в Киево-Печерской лавре умер архимандрит

Киев  •  УНН

 • 44033 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре после вспышки COVID-19 умер архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич). Об этом сообщается на официальном сайте лавры, передает УНН.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич). Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в лавре возобновилась монашеская жизнь после ее закрытия в период безбожного советского правления.

Он нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпного Псалтыря.

Напомним, в Киеве в течение 8 апреля было обнаружено 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Из них 26 - у людей, находившихся в Киево-Печерской лавре.

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