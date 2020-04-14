В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Почаевской лавре заявили, что информация о смерти монаха от COVID-19 не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Ряд СМИ со ссылкой на "источники в Киевской администрации", которые распространили информацию о том, что 13 апреля 2020 года "от коронавируса умер монах с Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве". В Свято-Успенской Почаевской Лавре опровергли данную информацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное сообщение не соответствует действительности: "никаких летальных случаев у монахов Почаевской Лавры не было".
Как ранее сообщалось в УНН, от коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры.