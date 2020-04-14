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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45836 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54424 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68703 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68596 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 97604 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78859 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха из-за COVID-19

В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17309 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Почаевской лавре заявили, что информация о смерти монаха от COVID-19 не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Ряд СМИ со ссылкой на "источники в Киевской администрации", которые распространили информацию о том, что 13 апреля 2020 года "от коронавируса умер монах с Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве". В Свято-Успенской Почаевской Лавре опровергли данную информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное сообщение не соответствует действительности: "никаких летальных случаев у монахов Почаевской Лавры не было".

Как ранее сообщалось в УНН, от коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры.

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