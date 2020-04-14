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На Дарниці горіла трансформаторна підстанція "Харківська"

На Дарниці горіла трансформаторна підстанція "Харківська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві ліквідували пожежу у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"14 квітня у Дарницькому районі міста Києва по вул. Ревуцького, 40 виникло загоряння у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська" (потужність 10 кВ). До гасіння залучено 12 чол. особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що о 11:54 пожежу у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська" в Дарницькому районі локалізовано на площі 15 м кв. О 12:03 пожежу у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська" ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Києві горіло нелегальне сміттєзвалище.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Дарниці за минулу добу зареєстрували найбільше випадків інфікування коронавірусом серед всіх районів Києва.

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