На Дарниці горіла трансформаторна підстанція "Харківська"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві ліквідували пожежу у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"14 квітня у Дарницькому районі міста Києва по вул. Ревуцького, 40 виникло загоряння у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська" (потужність 10 кВ). До гасіння залучено 12 чол. особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що о 11:54 пожежу у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська" в Дарницькому районі локалізовано на площі 15 м кв. О 12:03 пожежу у будівлі трансформаторної підстанції "Харківська" ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві горіло нелегальне сміттєзвалище.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Дарниці за минулу добу зареєстрували найбільше випадків інфікування коронавірусом серед всіх районів Києва.