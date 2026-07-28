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На данный момент нет официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине - глава ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

Официальных данных о намерении Ирана наносить ракетные удары по Украине нет, но оружие для таких действий потенциально имеется, заявили в ЦПД СНБО.

На данный момент нет официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине - глава ЦПД СНБО

Официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине на данный момент нет, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко во вторник в соцсетях, пишет УНН.

На данный момент нет официальных данных о намерении Ирана нанести ракетные удары по Украине. Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара на данный момент нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть

- написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Коваленко.

Его заявление появилось после того, как иранские чиновники усилили свои угрозы, с заявлением высокопоставленного иранского законодателя Эбрагима Азизи о том, что "Украина также может скоро понять, что Иран не оставляет действия без ответа". 

Это произошло после удара дрона в Каспийском море. В субботу Иран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и был ранен другой, указывало Anadolu. 

Израильский Channel 12 отмечал, что посол Украины в Израиле сообщил ему, что суда перевозят иранское оружие в россию для помощи ей в войне против Украины, сообщало The Times of Israel.

Глава МИД Андрей Сибига назвал угрозы Ирана в адрес Украины неоправданными и безосновательными. "Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года. Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже об оправдании своих угроз абсурдными ссылками на Устав ООН", заявил Сибига.

Откроет ли Иран новый фронт против Украины - политолог объяснил, что стоит за угрозами Тегерана27.07.26, 18:23 • 85996 просмотров

Юлия Шрамко

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