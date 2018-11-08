На крыше "Укрэнерго" нашли дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На крыше особо важного объекта "Укрэнерго" в Киеве нашли дрон и теперь ищут его владельца. Об этом сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook, передает УНН.
“Вот такой не самый дешевый аппарат нашли на крыше Укрэнерго. Примерно дней десять назад, но не до него было, и думали, может кто сам зайдет ... Шпионы, отзовитесь, чей девайс? Состояние рабочее, немного промок ...”, - написал руководитель предприятия в соцсети.
В частности Ковальчук просит откликнуться хозяина находки и объяснить, что это средство делало на крыше “особо важного объекта”.
В доказательство прав собственности на дрон он попросил предоставить коробку с серийным номером или чек, а также подробный рассказ, какие фото на карте памяти.
“Ждем месяц, потом сдадим в музей ...”, - отметил руководитель компании, предположив, что, возможно, владельцем дрона является не “шпиён”, а честные студенты-расследователи.
Напомним, в апреле ГП “НЭК ”Укрэнерго“ направило Российской Федерации официальное сообщение об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму.
В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины согласовал преобразование государственного предприятия “Национальная энергетическая компания ”Укрэнерго" в частное акционерное общество.