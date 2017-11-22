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Кабмін схвалив корпоратизацію "Укренерго"

Кабмін схвалив корпоратизацію "Укренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України погодив перетворення державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" у приватне акціонерне товариство, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення про перетворення "Укренерго" у ПАТ члени уряду схвалили без обговорення.

Нагадаємо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про ринок електроенергії, який, зокрема, передбачав корпоратизацію "Укренерго".

Цим законом передбачається, що ринок електроенергії запрацює орієнтовно з 2019 року для промислових споживачів, а згодом — і для кінцевих.

Також передбачається ліквідація держрегулювання цін на електроенергію. Тарифи за доступ трейдерів до електромережі визначатиме Нацкомісія з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. При цьому надається можливість вільного продажу електроенергії самими споживачами.

Як повідомляв УНН, міністр енергетики та вугільної промисловості І.Насалик розповів, коли завершиться корпоратизація "Укренерго".

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