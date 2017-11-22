Кабмин одобрил корпоратизацию "Укрэнерго"

Соответствующее решение о преобразовании "Укрэнерго" в ЧАО члены правительства одобрили без обсуждения.

Напомним, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон о рынке электроэнергии, который, в частности, предусматривал корпоратизации "Укрэнерго".

Этим законом предусматривается, что рынок электроэнергии заработает ориентировочно с 2019 года для промышленных потребителей, а впоследствии - и для конечных.

Также предусматривается ликвидация госрегулирования цен на электроэнергию. Тарифы за доступ трейдеров к электросети определять Нацкомиссия по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. При этом предоставляется возможность свободной продажи электроэнергии самими потребителями.

Как сообщал УНН, министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик рассказал, когда закончится корпоратизация "Укрэнерго".