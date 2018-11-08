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На даху "Укренерго" знайшли дрон

На даху "Укренерго" знайшли дрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На даху особливо важливого об’єкта "Укренерго" в Києві знайшли дрон і тепер шукають його власника. Про це повідомив в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук у Facebook, передає УНН.

"Ось такий не найдешевший апарат знайшли на даху Укренерго. Приблизно днів десять тому, але не до нього було, та й думали, може хто сам зайде... Шпигуни, відгукніться, чий девайс? Стан робочий, трохи змок...", - написав керівник підприємства в соцмережі.

Зокрема Ковальчук просить відгукнутися господаря знахідки і пояснити, що цей засіб робив на даху "особливо важливого об’єкта".

На доказ прав власності на дрон він попросив надати коробку з серійним номером або чек, а також детальну розповідь, які фото на карті пам'яті.

"Чекаємо місяць, потім здамо в музей...", - зазначив керівник компанії, припустивши, що, можливо, власником дрона є не "шпійони", а чесні студенти-розслідувачі.

Нагадаємо, в квітні ДП "НЕК "Укренерго" направило Російській Федерації офіційне повідомлення про інвестиційний спір щодо активів компанії у Криму.

У листопаді минулого року Кабінет міністрів України погодив перетворення державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" у приватне акціонерне товариство.

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