На даху "Укренерго" знайшли дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На даху особливо важливого об’єкта "Укренерго" в Києві знайшли дрон і тепер шукають його власника. Про це повідомив в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук у Facebook, передає УНН.
"Ось такий не найдешевший апарат знайшли на даху Укренерго. Приблизно днів десять тому, але не до нього було, та й думали, може хто сам зайде... Шпигуни, відгукніться, чий девайс? Стан робочий, трохи змок...", - написав керівник підприємства в соцмережі.
Зокрема Ковальчук просить відгукнутися господаря знахідки і пояснити, що цей засіб робив на даху "особливо важливого об’єкта".
На доказ прав власності на дрон він попросив надати коробку з серійним номером або чек, а також детальну розповідь, які фото на карті пам'яті.
"Чекаємо місяць, потім здамо в музей...", - зазначив керівник компанії, припустивши, що, можливо, власником дрона є не "шпійони", а чесні студенти-розслідувачі.
Нагадаємо, в квітні ДП "НЕК "Укренерго" направило Російській Федерації офіційне повідомлення про інвестиційний спір щодо активів компанії у Криму.
У листопаді минулого року Кабінет міністрів України погодив перетворення державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" у приватне акціонерне товариство.