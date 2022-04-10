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На Чернобыльской АЭС зафиксировали 50-кратное превышение фона там, где находились орки

Киев • УНН

 • 278151 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Чрезвычайно высокий уровень радиации зафиксировали журналисты CNN в некоторых помещениях на Чернобыльской АЭС, куда прибыли вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром энергетики Украины Германом Галущенко, пишет УНН.

На Чернобыльской АЭС зафиксировали 50-кратное превышение фона там, где находились орки

Цитата

"Когда мы зашли в место, где русские силы располагались и работали, внезапно сработал сигнал дозиметра - высокий радиационный уровень. По словам члена Национальной гвардии, российские силы принесли сюда радиацию из Рыжего Леса, на своей обуви, однако другие части здания не загрязнены - только этаж, где они жили", - рассказывает журналист.

Детали

Как отмечают в "Энергоатоме", журналисты побывали в Чернобыльской Зоне отчуждения, где российские солдаты в течение почти месяца рыли окопы для размещения личного состава и техники.

"Дозиметры зафиксировали радиационный фон, что в 50 раз превышает предельно допустимый. Поэтому, после длительной "спецкомандировки" никто из "освободителей" не избежал критического облучения, что в ближайшем будущем грозит лучевой болезнью с летальным исходом. Кроме того, эту радиацию они теперь понесли и повезли "домой - в своих легких и крови, на теле, одежде, обуви, технике", - говорят в НАЭК.

Напомним 

Оккупанты рыли окопы на участке рыжего леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Там зафиксированы аномально высокие показатели радиационного фона. Теперь русских захватчиков ожидает лучевая болезнь.

Украинские Национальные Новости

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