На Чернобыльской АЭС зафиксировали 50-кратное превышение фона там, где находились орки

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"Когда мы зашли в место, где русские силы располагались и работали, внезапно сработал сигнал дозиметра - высокий радиационный уровень. По словам члена Национальной гвардии, российские силы принесли сюда радиацию из Рыжего Леса, на своей обуви, однако другие части здания не загрязнены - только этаж, где они жили", - рассказывает журналист.

Детали

Как отмечают в "Энергоатоме", журналисты побывали в Чернобыльской Зоне отчуждения, где российские солдаты в течение почти месяца рыли окопы для размещения личного состава и техники.

"Дозиметры зафиксировали радиационный фон, что в 50 раз превышает предельно допустимый. Поэтому, после длительной "спецкомандировки" никто из "освободителей" не избежал критического облучения, что в ближайшем будущем грозит лучевой болезнью с летальным исходом. Кроме того, эту радиацию они теперь понесли и повезли "домой - в своих легких и крови, на теле, одежде, обуви, технике", - говорят в НАЭК.

Напомним

Оккупанты рыли окопы на участке рыжего леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Там зафиксированы аномально высокие показатели радиационного фона. Теперь русских захватчиков ожидает лучевая болезнь.