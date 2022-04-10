Енергоатом: на окупантів, які рили окопи в Рудому лісі, чекає променева хвороба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Окупанти рили окопи на ділянці рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження. Там зафіксовані аномально високі показники радіаційного фону. Тепер на російських загарбників очікує променева хвороба. Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом.
Деталі
Керівник "Енергоатома" Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де російські загарбники рили окопи та намагалися будувати фортифікаційні споруди.
На цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану:
· Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму;
· Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми;
· Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше.
Російські окупанти майже 30 діб базувалися й рили окопи у Рудому лісі. У найближчому майбутньому на них чекає променева хвороба різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо
Російські окупанти дійсно будували фортифікаційні споруди прямо в Рудому лісі, тож не дивно що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували.