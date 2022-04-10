На Чорнобильській АЕС зафіксували 50-кратне перевищення фону там, де перебували орки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Надзвичайно високий рівень радіації зафіксували журналісти CNN у деяких приміщеннях на Чорнобильській АЕС, куди прибули разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та міністром енергетики України Германом Галущенком, пише УНН.
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"Коли ми зайшли в місце, де російські сили розташовувались і працювали, раптово спрацював сигнал дозиметру – високий радіаційний рівень. За словами члена Національної гвардії, російські сили принесли сюди радіацію з Рудого Лісу, на своєму взутті, проте інші частини будівлі не забруднені – лише поверх, де вони жили", - розповідає журналіст.
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Як зазначають у "Енергоатомі", журналісти побували в Чорнобильській Зоні відчуження, де російські солдати протягом майже місяця рили окопи для розміщення особового складу та техніки.
"Дозиметри зафіксували радіаційний фон, що в 50 разів перевищує гранично допустимий. Тож, після тривалого "спецвідрядження" ніхто з "визволителів" не уникнув критичного опромінення, що в найближчому майбутньому загрожує променевою хворобою з летальним результатом. Крім того, цю радіацію вони тепер "понесли і повезли» додому – у своїх легенях та крові, на тілі, одязі, взутті, техніці", - кажуть у НАЕК.
Нагадаємо
Окупанти рили окопи на ділянці рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження. Там зафіксовані аномально високі показники радіаційного фону. Тепер на російських загарбників очікує променева хвороба.