В честь легенды НБА Новицки в США назвали улицу

Город утвердил переименовать “Olive Street” вблизи домашней арены клуба НБА “Даллас Маверикс” на “Nowitzki Way”.

Кроме того, в том месте запланировано возведение специальной статуи для немца.

Отметим также, всю свою карьеру в НБА (21 сезон) Новицки провел в составе команды из Техаса. Более чем за два десятка лет он один раз становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звезд лиги и один раз становился победителем конкурса трехочковых.

Также тяжелый форвард входит в десятку лучших скорерив в истории лиги — шестое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Заметим, что по завершении регулярного сезона-2018/19 немец объявил о завершении карьеры.