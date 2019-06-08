В честь легенды НБА Новицки в США назвали улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Далласе в честь легендарного экс-баскетболиста тамошнего клуба "Маверикс" Дирка Новицки переименовали улицу в его честь, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Город утвердил переименовать “Olive Street” вблизи домашней арены клуба НБА “Даллас Маверикс” на “Nowitzki Way”.
Кроме того, в том месте запланировано возведение специальной статуи для немца.
Отметим также, всю свою карьеру в НБА (21 сезон) Новицки провел в составе команды из Техаса. Более чем за два десятка лет он один раз становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звезд лиги и один раз становился победителем конкурса трехочковых.
Также тяжелый форвард входит в десятку лучших скорерив в истории лиги — шестое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.
Заметим, что по завершении регулярного сезона-2018/19 немец объявил о завершении карьеры.