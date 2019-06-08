На честь легенди НБА Новіцкі в США назвали вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Далласі на честь легендарного екс-баскетболіста тамтешнього клубу "Маверікс" Дірка Новіцкі перейменували вулицю в його честь, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Місто затвердило перейменувати "Olive Street" поблизу домашньої арени клубу НБА "Даллас Маверікс" на "Nowitzki Way".
Окрім того, в тому місці заплановане возведення спеціальної статуї для німця.
Відзначимо також, усю свою кар'єру в НБА (21 сезон) Новіцкі провів у складі команди з Техасу. Більш ніж за два десятки років він одного разу ставав чемпіоном, по разу був визнаний найціннішим гравцем сезону і найціннішим гравцем фінальної серії плей-оф, чотири рази включався в першу символічну збірну сезону, 14 раз запрошувався на Матч зірок ліги і один раз ставав переможцем конкурсу триочкових.
Також важкий форвард входить до десятки кращих скорерів в історії ліги - шосте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА.
Зауважимо, що по завершенні регулярного сезону-2018/19 німець оголосив про завершення кар'єри.