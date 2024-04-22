В Черниговской области за неделю 50 обстрелов врага, в Чернигове ракетная атака рф унесла 18 жизней, 89 человек ранены - ОВА

В Черниговской области за прошедшую неделю российские войска 50 раз обстреляли 25 населенных пунктов, произошел 241 взрыв, в Чернигове 18 человек погибли, 89 получили ранения, повреждены 24 дома, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

"За неделю враг 50 раз обстрелял 25 населенных пунктов. Зафиксирован 241 взрыв", - сообщил Чаус в Telegram.

"В результате ракетного обстрела Чернигова погибли 18 человек, 89 получили ранения", - отметил председатель ОВА.

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По его словам, повреждены 24 дома.

"В Новгород-Северском районе повреждены дома, коммуникации, магазин и авто хлебокомбината. К счастью, водитель жив", - отметил Чаус.

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