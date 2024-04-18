В Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин

Российские войска атаковали автомобиль хлебокомбината с помощью беспилотников, когда он разгружал продукты возле магазина в селе в пограничье в Черниговской области, но обошлось без жертв, только водитель получил легкую контузию от взрыва, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

россия продолжает террор. Сегодня враг атаковал дронами автомобиль хлебокомбината во время разгрузки продовольствия возле магазина в одном из сел Новгород-Северского района. К счастью, без жертв. Водитель получил взрывную контузию легкой степени - написал Чаус в Telegram.

Как уточнили в МВД, россияне совершили атаку, когда водитель остановился возле местного магазина, чтобы доставить хлеб. Указано, что получил контузию легкой степени в результате взрывов водитель 1994 года рождения. Автомобиль и помещение магазина повреждены.

В Черниговской области за сутки зафиксировано 22 взрыва в разных приграничных громадах