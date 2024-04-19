Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

В больницах остаются еще 47 человек, которые получили ранения в результате удара армии рф по Чернигову 17 апреля, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Чаус рассказал, что в результате удара рф по Чернигову 18 человек погибли, еще 79 - получили ранения, из них четверо детей.

"На сегодня в стационарах еще находятся 47 человек, которые получают медицинскую помощь. 10 тяжелых, 10 средней тяжести. Детки, к счастью, сегодня уже лечатся амбулаторно дома", - сообщил начальник ОВА.

Относительно цели вражеской атаки Чаус сказал, что у террористов она одинакова, "посеять панику, убить как можно больше украинцев и разрушить как условие больше украинской земли".

Он также указал, что есть вопросы к доступности некоторых укрытий во время воздушных тревог.

"После ракетного удара позавчера появились некоторые сообщения, что некоторые укрытия закрыты. Чем сейчас занимается военная администрация...За это будет ответственность, за недопуск в укрытие", - подчеркнул Чаус.

Напомним

В связи со смертоносным ракетным ударом рф по Чернигову полиция усилила пешие и автомобильные патрули на улицах города для обеспечения безопасности и соблюдения комендантского часа.