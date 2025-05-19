На Черниговщине СБУ задержала агента российской разведки, который шпионил за Силами обороны

В Черниговской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (более известной как гру). Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, участвующими в защите северной границы нашего государства, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Выполняя задание российской спецслужбы, агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны Украины. Он также пытался разведать основные маршруты перемещения военного транспорта.

СБУ установила, что вражеским агентом оказался 42-летний безработный житель Черниговщины, искавший "легкие деньги" на Телеграм-каналах.

После вербовки коллаборант начал обходить пограничную местность и скрыто снимать на камеру своего телефона места дислокации локации украинских подразделений.

Контрразведка СБУ разоблачила предателя и задокументировала его преступления. После этого мужчину задержали.

Кроме того, Служба безопасности на опережение провела комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с оккупантами. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное пребывание за решеткой с конфискацией имущества.

Дополнение

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