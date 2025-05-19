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На Черниговщине СБУ задержала агента российской разведки, который шпионил за Силами обороны

Киев • УНН

 • 784 просмотра

СБУ задержала агента российской военной разведки, который шпионил за украинскими войсками на севере. Предателю грозит пожизненное заключение за государственную измену.

На Черниговщине СБУ задержала агента российской разведки, который шпионил за Силами обороны

В Черниговской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (более известной как гру). Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, участвующими в защите северной границы нашего государства, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Выполняя задание российской спецслужбы, агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны Украины. Он также пытался разведать основные маршруты перемещения военного транспорта.

СБУ установила, что вражеским агентом оказался 42-летний безработный житель Черниговщины, искавший "легкие деньги" на Телеграм-каналах.

После вербовки коллаборант начал обходить пограничную местность и скрыто снимать на камеру своего телефона места дислокации локации украинских подразделений.

Контрразведка СБУ разоблачила предателя и задокументировала его преступления. После этого мужчину задержали.

Кроме того, Служба безопасности на опережение провела комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с оккупантами. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное пребывание за решеткой с конфискацией имущества.

Дополнение

Против известной блогерши Анны Алхим (настоящее имя – Анна Буряченко) открыто три уголовных производства, после того, как депутатское обращение Натальи Пипы стало толчком к началу расследования.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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