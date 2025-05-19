На Чернігівщині СБУ затримала агента російської розвідки, який шпигував за Силами оборони
Київ • УНН
СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який шпигував за українськими військами на півночі. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
У Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник шпигував за українськими військами, які беруть участь у захисті північного кордону нашої держави, пише УНН з посиланням на СБУ.
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Виконуючи завдання російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони України. Він також намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту.
СБУ встановила, що ворожим агентом виявився 42-річний безробітний мешканець Чернігівщини, який шукав "легкі гроші" на Телеграм-каналах.
Після вербування колаборант почав обходити прикордонну місцевість і приховано знімати на камеру свого телефона місця дислокації локації українських підрозділів.
Контррозвідка СБУ викрила зрадника та задокументувала його злочини. Після цього чоловіка затримали.
Крім того, Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з окупантами. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне перебування за гратами з конфіскацією майна.
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